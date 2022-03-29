Выявлено 2897 новых случаев Covid-19. Скончались 19 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, получены данные о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, получены данные о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
10 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 888 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2009 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2311,6 случая.
Всего вчера был сделан 9170 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 31,6%
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 794 447 жителей Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!