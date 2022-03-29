Вт, 29.03.2022
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бывший "свидетель Иеговы"

Выявлено 2897 новых случаев Covid-19. Скончались 19 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, получены данные о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:​

  • один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 888 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2009 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2311,6 случая.

Всего вчера был сделан 9170 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 31,6%

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 794 447 жителей Латвии.

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