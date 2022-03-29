Выявлено 2897 новых случаев Covid-19. Скончались 19 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 888 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2009 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2311,6 случая.

Всего вчера был сделан 9170 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 31,6%

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 794 447 жителей Латвии.