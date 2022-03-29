Вт, 29.03.2022
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Начался новый раунд российско-украинских переговоров, среди участников - Абрамович

Президент Турции Эрдоган обращается к делегациям России и Украины перед началом переговоров ФОТО: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office

Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказало турецкое агентство "Андолу".

Перед началом переговоров, делегации поприветствовал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

"Справедливый мир - победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон… Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений", - сказал он.

Перед началом переговоров президент Турции также побеседовал с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщает РИА Новости. Ранее о его участии в российско-украинских переговорах говорили неофициальные источники.

Новый раунд стал первой личной встречей делегаций с 7 марта: первые раунды российско-украинских переговоров проходили очно в Беларуси, а затем перешли в формат видеосвязи. Переговоры сторон в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме.

The Financial Times сообщили, что Россия сняла свои требования к Украине, касающиеся денацификации, демилитаризации, невступления в ЕС и статуса русского языка в Украине.

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