Начался новый раунд российско-украинских переговоров, среди участников - Абрамович
Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказало турецкое агентство "Андолу".
Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказало турецкое агентство "Андолу".
Перед началом переговоров, делегации поприветствовал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.
"Справедливый мир - победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон… Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений", - сказал он.
Перед началом переговоров президент Турции также побеседовал с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщает РИА Новости. Ранее о его участии в российско-украинских переговорах говорили неофициальные источники.
Новый раунд стал первой личной встречей делегаций с 7 марта: первые раунды российско-украинских переговоров проходили очно в Беларуси, а затем перешли в формат видеосвязи. Переговоры сторон в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме.
The Financial Times сообщили, что Россия сняла свои требования к Украине, касающиеся денацификации, демилитаризации, невступления в ЕС и статуса русского языка в Украине.
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