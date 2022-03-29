Видео ⟩ Международная операция: Госполиция пресекла деятельность мошеннического колл-центра

В ходе расследования выяснилось, что в состав организованной преступной группы входит более пятнадцати человек. Для сокрытия и маскировки противоправных действий, а также для легализации противоправно полученных денежных средств участники организованной преступной группы использовали также зарегистрированные в Латвии предприятия.

В ходе активного международного сотрудничества было получено несколько ответов от правоохранительных учреждений стран Европейского союза, что в этих странах тоже получены заявления потерпевших о фактах мошенничества, связанных с деятельностью финансовых платформ. В некоторых из этих стран в связи с этим проводилось расследование.

На прошлой неделе, 24 марта, в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом (Европейское агентство судебного сотрудничества) должностные лица отдела по борьбе с экономическими преступлениями, привлекая коллег из нескольких структурных подразделений Государственной полиции, в ходе международной операции

провели задержание и обыск участников организованной преступной группы по нескольким адресам, в том числе в двух центрах в Риге.

Следует отметить, что одновременно правоохранительные учреждения Литвы провели аналогичные действия в Вильнюсе.

Произведены 20 обысков в разных местах Латвии. Во время этих обысков изымались различные объекты, имеющие значение для уголовного процесса, в том числе серверы, портативные компьютеры, мобильные телефоны, носители данных, карты памяти, документы и другое.

Полученная во время расследования совокупность доказательств дала основание признать 14 лиц, участников организованной преступной группы - десять граждан Латвии, двух граждан Беларуси, одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана - подозреваемыми и пресечь преступные деяния. К четырем лицам 25 и 26 марта этого года суд применил меру пресечения - заключение под стражу. В отношении остальных десяти лиц применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Дополнительно насчитывается более 70 работников колл-центра, в обязанности которых входило привлечение новых клиентов. Полученная информация будет проанализирована и будет использоваться при последующем расследовании.

В ходе расследования было выяснено, что в организации было строгое разделение ролей.

Например, если человек, будучи работником предприятия, выполнял функции оператора вызовов, то, позвонив потенциальным клиентам, он предлагал им купить услуги платформ и внести первый взнос. После этого клиентов перенимали другие работники предприятия, задача которых состояла в том, чтобы уговорить клиента сделать как можно больше покупок или выманить как можно больше денег от уже существующих клиентов. Работники, согласно их обязанностям, были разделены на группы, управляемые менеджерами, которые решали организационные вопросы, давали рекомендации и указания, а также контролировали ход работы. Кроме того, выяснилось, что на предприятиях работали структурные подразделения, которые были распределены в зависимости от языков, на которых говорят потенциальные клиенты.

Видео: Госполиция информирует о международной операции

Также полученные во время расследования сведения позволяют предположить, что, скорее всего, все лица, занимающие на таких предприятиях руководящие и важные как официальные, так и неофициальные должности - например, член правления, директор, заместитель директора, руководители команды, - связаны с организованной преступной группой. Состав этой группы целенаправленно занимается мошенничеством в интернете и легализацией полученных преступным путем средств в крупном размере.

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что мошенники ежемесячно получали незаконную прибыль в размере более трех миллионов евро. Допускается, что фальшивые брокеры обманывали жителей по всему миру.

В сотрудничестве со Службой финансовой разведки удалось заморозить находящиеся на счетах иностранных кредитных учреждений средства, таким образом обеспечив возможность немедленно наложить арест на связанные с преступной группой денежные средства. Одновременно в рамках уголовного процесса начаты четыре процесса о применении принудительной меры воздействия к юридическим лицам с одновременным арестом их долей капитала.

За время расследования арест был наложен на:

25 банковских счетов в Латвии и за рубежом;

доли капитала четырех предприятий;

три транспортных средства класса люкс;

четыре объекта недвижимости, чья рыночная стоимость больше 317 тысяч евро;

во время процессуальных действий была изъята виртуальная валюта ценностью в 104 984 доллара США.

Расследование продолжается.

Государственная полиция повторно призывает жителей быть осторожными, получая телефонные звонки от неизвестных лиц, которые говорят только на иностранном языке, называют себя финансовыми брокерами различных предприятий или же "финансовыми специалистами другого вида". Кроме того, не следует быть чрезмерно доверчивыми, общаясь с незнакомыми людьми или знакомясь через социальные сети с виртуальными пользователями. Нельзя никому разглашать свои данные или данные электронных платежных средств.