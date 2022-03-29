Кариньш: вступление Латвии в НАТО стало одним из важнейших решений в истории страны

Этот факт особенно очевиден сейчас, когда мы наблюдаем вторжение путинского режима на территорию демократической Украины.

"Членство в НАТО - один из самых важных шагов, которые мы смогли сделать в заботе о безопасности и защите наших детей и будущих поколений Латвии", - подчеркивает Кариньш.

Премьер-министр отмечает, что этот шаг вместе со вступлением в Европейский союз укрепил позицию Латвии среди сильнейших стран мира. Членство в альянсе позволило развивать вооруженные силы и гарантировало оперативность изменения уровня национальной обороны в зависимости от ситуации с безопасностью в мире и регионе, заявил Кариньш, добавив, что в настоящее время в Латвии находятся военные 11 стран НАТО, которые вместе с латвийской армией помогают укреплять оборону Латвии.

Премьер-министр напомнил, что правительство уже приняло концептуальное решение об увеличении оборонного бюджета до 2,5% ВВП в течение трех лет. "Во вторник правительство примет решение о соответствующих поправках к закону о финансировании обороны, которые планируется направить в Сейм, сделав еще один шаг к достижению нашей цели по увеличению финансирования обороны", - сообщил премьер-министр.

Он отметил, что Латвия как член НАТО является не только потребителем безопасности: государство вкладывает и будет вкладывать все больше и больше в модернизацию обороны путем увеличения как численности состава, так и военной техники и технических возможностей. Кроме того, Латвия активно участвует в формировании политических решений НАТО и неустанно работает над улучшением своих навыков и обороноспособности, участвуя в международных операциях под руководством НАТО.

Премьер-министр подчеркивает, что Латвия уже 18 лет работает со своими союзниками над тем, чтобы сделать военный союз НАТО более динамичным, сильным и дееспособным, что подтверждает и недавний стремительно реализованный переход НАТО с позиций сдерживания на позиции обороны.

Латвия стала полноправным членом НАТО 29 марта 2004 года.