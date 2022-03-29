Гинтс Мейя завершил карьеру в сборной Латвии

"Для меня всегда было большой честью представлять сборную Латвии, я всегда с радостью откликался на призыв тренеров и наслаждался тем временем, когда мы вместе с другими игроками защищали цвета национального флага. Решение завершить карьеру взвешенное, я считаю, что сейчас самое подходящее время", - сказал 34-летний хоккеист.

Мейя в составе сборной Латвии выступал на двух Олимпийских играх и десяти чемпионатах мира.

"Начал на Олимпиаде-2010 и закончил Играми в Пекине. Тогда в меня поверили Олег Знарок и Харийс Витолиньш, который сейчас является главным тренером сборной", - отметил Мейя.

"Спасибо всем тренерам, руководителям федерации, болельщикам, родителям и семье, без чьей поддержки ничего добиться было бы невозможно. В дальнейшем буду болеть за команду у телевизора, желаю команде веры, единства и успехов. Пусть получится достичь самых высоких целей, сделать то, что нам не удалось - завоевать медали".

Большую часть карьеры Мейя провёл в составе рижского "Динамо". Он является единственным представителем команды, кто участвовал во всех 14 сезонах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 597 матчей и 132 (56+76) очка.

На чемпионатах мира Мейя вышел на лёд в 68 матчах, в которых набрал 15 очков (7+8). В восьми матчах на Олимпиадах Мейя отдал одну результативную передачу.

Этот сезон Мейя завершил в шведском клубе HC Vita Hästen, который выступает во втором по силе дивизионе.