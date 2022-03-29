Видео ⟩ Россия выслала десятерых дипломатов стран Балтии

"В 12 часов в Министерство иностранных дел вызвали трех послов стран Балтии в связи с решением о высылке их дипломатов", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Позже ТАСС предоставил видео прибытия всех трех послов.

Позднее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter написал, что Россия "необоснованно выдворила трех латвийских дипломатов".

Krievijas Federācija nepamatoti izraida 3 Latvijas diplomātus no mūsu vēstniecības Maskavā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 29, 2022

Еще позже стало известно, что Россия в качестве ответной меры высылает по три сотрудника дипмиссий Латвии и Эстонии, а также четырех представителей посольства Литвы, сообщили во вторник в МИД РФ.

"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующее решение было доведено до послов этих стран, которые во вторник были вызваны в МИД РФ.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД РФ.

Российская сторона потребовала, чтобы объявленные персонами нон грата дипломаты "покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Балтии".

Как сообщалось, 18 марта Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из Латвии. Об этом министр сообщил в Twitter.

Решение о выдворении принято в связи с российской агрессией в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата, указал Ринкевич.

Глава МИД отмечает, что выдворение осуществляется как скоординированная акция стран Балтии.

Посольство России тогда пообещало немедленный ответ на это.