Видео ⟩ Россия выслала десятерых дипломатов стран Балтии

"В 12 часов в Министерство иностранных дел вызвали трех послов стран Балтии в связи с решением о высылке их дипломатов", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Позже ТАСС предоставил видео прибытия всех трех послов.
Позднее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter написал, что Россия "необоснованно выдворила трех латвийских дипломатов".
Еще позже стало известно, что Россия в качестве ответной меры высылает по три сотрудника дипмиссий Латвии и Эстонии, а также четырех представителей посольства Литвы, сообщили во вторник в МИД РФ.
"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Соответствующее решение было доведено до послов этих стран, которые во вторник были вызваны в МИД РФ.
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД РФ.
Российская сторона потребовала, чтобы объявленные персонами нон грата дипломаты "покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Балтии".
Как сообщалось, 18 марта Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из Латвии. Об этом министр сообщил в Twitter.
Решение о выдворении принято в связи с российской агрессией в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата, указал Ринкевич.
Глава МИД отмечает, что выдворение осуществляется как скоординированная акция стран Балтии.
Посольство России тогда пообещало немедленный ответ на это.
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