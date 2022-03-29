Гарант безопасности и издевательства над пленными - промежуточные итоги переговоров

Глава делегации России, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто издевался над российскими военнопленными. Представитель Украины Михаил Подоляк тоже упомянул проблему жестокого обращения с военнопленными. "И сегодня имеем еще одну проблему, которая становится все больше, это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев. У нас и в прямом эфире кое-где звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, к видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция относительно военнопленных", - сказал Подоляк. "Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое - это договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - добавил он.