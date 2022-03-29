Жители Латвии все меньше хотят участвовать в выборах

Как сообщила представитель ЦИК Лаура Крастиня, в 2018 году перед выборами в 13-й Сейм 20% респондентов, а в этом году уже 36% указали, что не будут участвовать в выборах в Сейм.

В исследовании выяснялись причины, побуждающие или препятствующие участию избирателей в выборах в Сейм. В качестве причин, по которым они не планируют участвовать в выборах в 14-й Сейм, 25% опрошенных заявили, что никому не верят, 20% не знают, за кого голосовать, а 9% признались, что не интересуются политикой.

Мнение о том, что их голос ни на что не повлияет, высказали 3,4% избирателей, а 5% сомневаются в честности выборов. Для сравнения, в 2018 году 21% опрошенных заявили, что ни в кого не верят, а 8% респондентов жаловались на то, что не за кого голосовать.

При этом среди наиболее часто упоминаемых причин участия в выборах назывались гражданский долг (43%), надежда на лучшее будущее и перемены (29%). 38% респондентов планировали участвовать в выборах в нынешний Сейм, повинуясь гражданскому долгу, а 16% - в надежде на лучшее будущее. В опросе этого года 10% заявили, что планируют голосовать, потому что хотят поддержать определенную партию или кандидата, а 9% сказали, что всегда ходили на выборы. В свою очередь, 7% респондентов хотят выразить свое мнение, участвуя в выборах, а 3,6% будут участвовать, поскольку считают, что важен каждый голос.

По данным опроса, в предстоящих в этом году выборах в Сейм планируют участвовать 66% избирателей, что меньше, чем в 2018 году, когда 77% респондентов заявили, что планируют участвовать в выборах в Сейм 13-го созыва. Из них 30% убеждены, что примут участие в выборах, а 36% указали, что скорее примут участие в выборах, сообщает представитель ЦИК.

При этом 12,6% респондентов убеждены, что не будут участвовать в выборах в 14-й Сейм, а 13,6% отметили, что по всей вероятности не будут участвовать в выборах. При этом 7,8% населения еще не определились, надо ли им принимать участие в выборах.

Опрос проводился с 11 по 22 февраля по всей Латвии, в нем приняли участие 888 граждан Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

Выборы в 14-й Сейм назначены на первое октября.