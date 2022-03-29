Финал чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году пройдёт в Латвии
Международная федерация баскетбола (FIBA) предоставила Латвии право провести в 2025 году финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу.
Международная федерация баскетбола (FIBA) предоставила Латвии право провести в 2025 году финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу.
Планируется, что чемпионат Европы в 2025 году состоится в сентябре.
После введения нового формата чемпионата в 2015 году европейское первенство принимают четыре страны, каждая из которых проводит матчи одной подгруппы, а одна из них проводит также финальный турнир.
Матчи подгрупп вместе с Латвией проведут Кипр, Украина и Финляндия, но борьба за медали пройдёт в Риге.
За проведение финального турнира с Латвией первоначально конкурировали Венгрия, Россия и Украина. В феврале свою кандидатуру сняла Венгрия, а кандидатура России аннулирована после вторжения в Украину.
Латвия уже проводила европейское первенство в 1937 году, в нём участвовали восемь команд. Чемпионом Европы тогда стала сборная Литвы. В 2015 году Латвия принимала одну из четырёх подгрупп чемпионата Европы.
41-й чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии Covid-19 на лето 2021 года были перенесены Олимпийские игры в Токио, поэтому турнир пройдёт в сентябре этого года в Чехии, Грузии, Германии и Италии, а борьба за медали развернётся в Берлине.
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