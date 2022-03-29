Финал чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году пройдёт в Латвии

Планируется, что чемпионат Европы в 2025 году состоится в сентябре.

После введения нового формата чемпионата в 2015 году европейское первенство принимают четыре страны, каждая из которых проводит матчи одной подгруппы, а одна из них проводит также финальный турнир.

Матчи подгрупп вместе с Латвией проведут Кипр, Украина и Финляндия, но борьба за медали пройдёт в Риге.

За проведение финального турнира с Латвией первоначально конкурировали Венгрия, Россия и Украина. В феврале свою кандидатуру сняла Венгрия, а кандидатура России аннулирована после вторжения в Украину.

Латвия уже проводила европейское первенство в 1937 году, в нём участвовали восемь команд. Чемпионом Европы тогда стала сборная Литвы. В 2015 году Латвия принимала одну из четырёх подгрупп чемпионата Европы.

41-й чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии Covid-19 на лето 2021 года были перенесены Олимпийские игры в Токио, поэтому турнир пройдёт в сентябре этого года в Чехии, Грузии, Германии и Италии, а борьба за медали развернётся в Берлине.