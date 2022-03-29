Шойгу: цели первого этапа "спецоперации" выполнены
Говоря о войне в Украине, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".
Говоря о войне в Украине, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".
"Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.
Выступление министр обороны Шойгу на селекторном совещании. Полная версия pic.twitter.com/3o3jgxf9su— НТВ (@ntvru) March 29, 2022
Также он рассказал, что призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в "горячие точки".
Он отметил, что "все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания".
Напомним, что Шойгу не делал публичных заявлений с 11 марта, что вызывало вопросы у СМИ.
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