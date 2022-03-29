Правительство: Средства на непредвиденные расходы увеличены на 62,5 млн евро

Финансирование будет распределяться в соответствии с фактическими потребностями.

На основании предоставленной министерствами информации о мерах, которые необходимо принять для предотвращения угрозы в связи с геополитической ситуацией, и необходимом дополнительном финансировании на разовые инвестиции в 2022 году запрошено 62,5 млн евро,

в том числе для Министерства обороны - 56,75 млн евро, для Министерства внутренних дел - почти 4 млн евро, для Министерства юстиции - 1,15 млн евро, для Министерства иностранных дел - 605 тыс. евро.

О конкретных реализуемых мерах и проектах министерства в установленном нормативными актами порядке подготовят отдельные проекты распоряжений Кабинета министров о выделении финансирования из средств на непредвиденные расходы вместе с подробными разъяснениями и расчетами.

Первоначально программа государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы" в законе "О государственном бюджете на 2022 год" была утверждена в размере 82,57 млн евро.

В целях обеспечения финансирования мер по предотвращению и преодолению последствий Covid-19 и разовых инвестиций государственного бюджета 6 января правительство приняло решение об увеличении средств на непредвиденные расходы в бюджете этого года на 300 млн евро.

Чтобы обеспечить выполнение ограниченных по времени мер поддержки, указанных в законе о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, 1 февраля правительство увеличило средства на непредвиденные расходы еще на 250 млн евро.

В результате бюджет на непредвиденные расходы составит в общей сложности 632,57 млн евро.