Ночью в Латвии было до -13. Да, послезавтра апрель
Прошедшей ночью на большей части территории страны столбики термометров опустились до -6...-9 градусов, в Видземе - местами до -13 градусов.
Прошедшей ночью на большей части территории страны столбики термометров опустились до -6...-9 градусов, в Видземе - местами до -13 градусов.
Днем температура воздуха не превысит 0...+4 градуса, прогнозируют синоптики. Вечером вновь усилится мороз. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.
День будет преимущественно солнечным, только местами возможен небольшой кратковременный снег.
В Риге среда будет солнечной, без осадков. Температура воздуха не превысит +2 градуса.
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