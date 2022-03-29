Ср, 30.03.2022
Люди, боровшиеся за независимость нашей страны, были отвержены и попали в список "враждебных" Зайга Пуце
Зайга Пуце

Ночью в Латвии было до -13. Да, послезавтра апрель

Иней на траве. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прошедшей ночью на большей части территории страны столбики термометров опустились до -6...-9 градусов, в Видземе - местами до -13 градусов.

Днем температура воздуха не превысит 0...+4 градуса, прогнозируют синоптики. Вечером вновь усилится мороз. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.

День будет преимущественно солнечным, только местами возможен небольшой кратковременный снег.

В Риге среда будет солнечной, без осадков. Температура воздуха не превысит +2 градуса.

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