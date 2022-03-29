В ночь на среду мороз до -10 градусов

Местами возможен небольшой снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

Среда будет в основном солнечной, немного увеличится облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха не превысит 0...+4 градуса.

В Риге в ночь на среду возможен небольшой снег, днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, в пригородах - до -7 градусов, днем - до +2 градусов.