Вт, 29.03.2022
Люди, боровшиеся за независимость нашей страны, были отвержены и попали в список "враждебных" Зайга Пуце
Зайга Пуце

В ночь на среду мороз до -10 градусов

Иней на траве. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на среду температура воздуха в Латвии понизится до -3...-10 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

Среда будет в основном солнечной, немного увеличится облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха не превысит 0...+4 градуса.

В Риге в ночь на среду возможен небольшой снег, днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, в пригородах - до -7 градусов, днем - до +2 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back