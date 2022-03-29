Сборная Латвии по футболу в проверочном матче обыграла Азербайджан

Матч проходил на Мальте и завершился со счётом 1:0 в пользу латвийских футболистов. Единственный гол на 86-й минуте забил Владислав Гутковскис.

Первые 45 минут прошли при небольшом территориальном преимуществе футболистов из Азербайджана. На 20-й минуте встречи мяч после удара Гары Гараева угодил в перекладину ворот Павла Штейнбора. Десять минут спустя Гараев вновь оказался в центре внимания, когда грубо нарушил правила на Гутковскисе и удостоился красной карточки.

На 38-й минуте мяч снова угодил в перекладину латвийских ворот, когда после передачи в штрафную защитник Антоний Черномордый чуть не срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Штейнбора в воротах сборной сменил Рихард Матревиц, для которого это стал дебют за национальную команду.

Азербайджанцы во втором тайме сосредоточились на контратаках, но в самой концовке встречи подопечным Дайниса Казакевича удалось вырвать победу - на 86-й минуте после розыгрыша углового Черномордый скинул головой мяч на Гутковскиса, который также головой отправил его в сетку. На последних минутах Каспар Дубра за неспортивное поведение получил вторую жёлтую карточку.

Напомним, ранее на Мальте сборная Латвии в проверочном матче сыграла вничью с командой Кувейта (1:1). Эти игры проходили в рамках подготовительного этапа перед матчами Лиги Наций УЕФА, которые стартуют в июне.