Сборная Латвии по футболу в проверочном матче обыграла Азербайджан
Во вторник, 29 марта, сборная Латвии по футболу в проверочном матче обыграла команду Азербайджана.
Во вторник, 29 марта, сборная Латвии по футболу в проверочном матче обыграла команду Азербайджана.
Матч проходил на Мальте и завершился со счётом 1:0 в пользу латвийских футболистов. Единственный гол на 86-й минуте забил Владислав Гутковскис.
Первые 45 минут прошли при небольшом территориальном преимуществе футболистов из Азербайджана. На 20-й минуте встречи мяч после удара Гары Гараева угодил в перекладину ворот Павла Штейнбора. Десять минут спустя Гараев вновь оказался в центре внимания, когда грубо нарушил правила на Гутковскисе и удостоился красной карточки.
На 38-й минуте мяч снова угодил в перекладину латвийских ворот, когда после передачи в штрафную защитник Антоний Черномордый чуть не срезал мяч в собственные ворота.
Азербайджанцы во втором тайме сосредоточились на контратаках, но в самой концовке встречи подопечным Дайниса Казакевича удалось вырвать победу - на 86-й минуте после розыгрыша углового Черномордый скинул головой мяч на Гутковскиса, который также головой отправил его в сетку. На последних минутах Каспар Дубра за неспортивное поведение получил вторую жёлтую карточку.
Напомним, ранее на Мальте сборная Латвии в проверочном матче сыграла вничью с командой Кувейта (1:1). Эти игры проходили в рамках подготовительного этапа перед матчами Лиги Наций УЕФА, которые стартуют в июне.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!