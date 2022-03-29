Украина сегодня: Мирные переговоры между Москвой и Киевом. Россия сокращает военную активность

Главным событием дня были украинско-российские мирные переговоры в Стамбуле, после которых российские войска "кардинально сократили военную активность на киевском и черниговском направлениях".

При этом Зеленский в очередной раз обратился к политикам Запада и заявил, что страны, которые боятся передать Украине оружие, становятся ответственными за катастрофу в стране.

Также страны Запада и Россия продолжают высылать дипломатов друг друга, обвиняя их в шпионаже.

Шойгу жив! И говорит, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".

После чего он добавил, что призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в "горячие точки".

ООН сообщила свои данные по потерями среди мирного населения. За 33 дня войны погибли 1179 гражданских лиц. Еще 1869 человек ранены. При этом, отмечает ООН, реальные потери гораздо выше, так как информация из многих районов приходит с запозданием. Кроме этого, более 3,9 миллиона украинцев вынужденно покинули страну после начала войны.

Главные события по версии Генштаба Украины:

Замечен вывод отдельных подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей.

Российские военные продолжают попытки блокировать Чернигов.

Продолжаются обстрелы Харькова и Барвенково.

Продолжаются бои в районе города Изюм, населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

Украина отмечает наращивание военной группировки России на Донецком направлении.

Версия Минобороны РФ:

С начала войны российские военные уничтожили 123 украинских самолета, 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других бронированных машин, 181 установку реактивных систем залпового огня.

Россия уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата в районе Чернобаевки.

В течение ночи российские военные поразили 68 военных объектов Украины. Среди них - три "Бук-М12" и одна "Оса".

Российские военные уничтожили "крупную базу горючего" в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С этой базы, утверждает Минобороны, осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.

Кроме того, популярное рижское кафе "Ленинград" в качестве символического шага сделало дополнительную вывеску с названием "Зеленськийград".

А популярные артисты Монеточка и Noize MC выступят в Риге с концертом в поддержку Украины.