Вт, 29.03.2022
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В Минобороны РФ заявили, что "кардинально сократят военную активность"

Переговоры в Стамбуле. Иллюстративное фото ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

После завершения российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях, передает "Медуза".

По словам замглавы Минобороны РФ, так как переговоры продвигаются и переходят в практическую плоскость, то в целях повышения взаимного доверия российские военные "кардинально, в разы, сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях".

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", - сказал Александр Фомин.

Таким образом, будут созданы условия "для дальнейшего ведения переговоров", заявил представитель российского ведомства.

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