В Минобороны РФ заявили, что "кардинально сократят военную активность"

По словам замглавы Минобороны РФ, так как переговоры продвигаются и переходят в практическую плоскость, то в целях повышения взаимного доверия российские военные "кардинально, в разы, сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях".

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", - сказал Александр Фомин.