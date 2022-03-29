Вт, 29.03.2022
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Посол Украины: В Берлине считали, что Украина проиграет войну за несколько часов

Военная техника. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

После российского вторжения министр финансов Германии Кристиан Линднер решил, что Украина продержится всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это мнение Линднер высказал Мельнику.

Мельник отметил, что когда речь идет о немецких политиках, он не различает их по партиям. Он различает тех, кто серьезно относится к Украине, от тех, кто "просто делает вид".

Посол рассказал газете о своих переговорах с несколькими немецкими политиками после вторжения России в Украину.

Мельник сказал, что Линднер сидел рядом с ним с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно решено.

"У вас есть всего несколько часов", - заявил министр, добавив, что нет смысла снабжать Украину оружием и отключать Россию от SWIFT.

Вместо этого немецкий министр хотел поговорить об оккупированной Россией Украине с российским марионеточным правительством, сказал Мельник.

"Это был худший разговор в моей жизни", - делится переживаниями Андрей Мельник.

До вторжения России в Украину Германия была категорически против поставок оружия Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам отправлять оружие в Украину, а затем начала свои собственные поставки.

27 марта Мельник отклонил приглашение президента Германии на "концерт солидарности" в поддержку Украины, назвав мероприятие оскорблением украинцев.

Галерея: Война в Украине

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