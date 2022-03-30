Мода на все украинское! Как fashion-индустрия поддерживает страну?

Украина ввела главный тренд двадцать первого века – в моде теперь быть свободным и несокрушимым. А сине-желтый цвет украинского национально флага - это не только стильное сочетание цветов, это теперь еще один способ высказать свою позицию и остановить войну - Stand with Ukraine.

Международный институт цвета PANTONE признал синий и желтый главными цветами 2022 года. А модный дом Balenciaga одним из первых выразил свою поддержку украинцам. В цветах Украины на публику вышли многие знаменитости по всему миру. Латыши наряду с мировыми звездами не остаются в стороне.

"Кстати, я как дизайнер заметила, что до этого дизайнеры редко выражали свою политическую позицию, у нас все дизайнеры говорили "я не политик, я - художник". А вот сейчас этот сине-желтый - люди набрались смелости сказать: для нас это символ справедливости, свободы и борьбы. Сейчас клиенты все больше сами просят принты с символикой Украины, поэтому мы даже создали небольшую коллекцию", - признает дизайнер Наталия Ермолаева.

Ну а как украинские дизайнеры, модельеры живут, творят в условиях войны, когда их дома и мастерские под обстрелами, ReTV рассказал главный модельер Украины, создатель самых элегантных платьев, которые есть в гардеробе почти у каждой украинки, Андре Тан.

"Сейчас вся моя команда переквалифицировалась с пошива женских платьев на пошив военной формы, бронежилетов - шьем все, что максимально защищает. Мы сшили более трех тысяч флисовых кофт", - говорит украинский модельер Андре Тан.

Самое трудное для дизайнера - найти теплую ткань. Сейчас с этим Украине помогает Турция, но на транспортировку сырья теперь уходят не дни, а целые недели.

"Я не знаю, как долго мы будем жить в этом аду, надеюсь, это скоро закончится. Моя самая большая мечта - чтобы был мир в Украине и я снова начал одевать украинских женщин, делать их еще красивее, хотя они у нас и так самые красивые", - заключает Тан.