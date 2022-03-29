Вт, 29.03.2022
Мы европейская армия Алексей Арестович о видео с, предположительно, украинскими военными, которые издеваются над российскими пленными
Алексей Арестович о видео с, предположительно, украинскими военными, которые издеваются над российскими пленными

Западные страны высылают российских дипломатов

Европейский союз. Иллюстративное фото ФОТО: Yves Herman

Нидерланды и Бельгия объявили о том, что высылают российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сообщает "Медуза".

МИД Нидерландов сообщил, что высылает из страны 17 российских дипломатов, которых подозревают в шпионской деятельности. 

На сегодняшний день численность российской миссии в Нидерландах составляет 75 человек.

В свою очередь власти Бельгии заявили, что высылают 21 российского дипломата, которых также заподозрили в шпионаже.

Власти Ирландии объявили, что вышлют 4 сотрудников российского посольства. Чехия также решила выслать одного российского дипломата.

Как уже писали ранее власти России приняли решение выслать десятерых дипломатов стран Балтии.

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