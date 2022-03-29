Западные страны высылают российских дипломатов
Нидерланды и Бельгия объявили о том, что высылают российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сообщает "Медуза".
Нидерланды и Бельгия объявили о том, что высылают российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сообщает "Медуза".
МИД Нидерландов сообщил, что высылает из страны 17 российских дипломатов, которых подозревают в шпионской деятельности.
На сегодняшний день численность российской миссии в Нидерландах составляет 75 человек.
В свою очередь власти Бельгии заявили, что высылают 21 российского дипломата, которых также заподозрили в шпионаже.
Власти Ирландии объявили, что вышлют 4 сотрудников российского посольства. Чехия также решила выслать одного российского дипломата.
Как уже писали ранее власти России приняли решение выслать десятерых дипломатов стран Балтии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!