Президент Литвы: "Время политики сдерживания закончилось"

Об этом глава государства заявил на удаленной дискуссии руководителей балтийских стран, организованной экспертной группой Соединенных Штатов Америки - Атлантическим советом - по случаю 18-летия вступления трех стран в блок.

"Время политики сдерживания закончилось - нужно переходить к передовой обороне.

В сложившейся ситуации НАТО должен предпринять дальнейшие решительные действия по укреплению безопасности восточного фланга: обеспечить надлежащее присутствие сил и, что важнее, противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии", - цитируются слова Науседы в сообщении администрации литовского президента.

"Это необходимо, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности", - добавил руководитель Литвы.

На мероприятии, в котором также приняли участие президенты Латвии и Эстонии, Науседа подчеркнул, что в контексте войны России в Украине НАТО должно уделять особое внимание обеспечению безопасности стран Балтии.

По его словам, Литва зажата между милитаризированной Калининградской областью и Белоруссией, которую можно назвать "российской военной провинцией".

Литовский лидер также говорил о необходимости увеличения сил союзников не только в Литве, но и в других странах Балтии, чтобы лучше защитить пространство НАТО по обе стороны Сувалкского коридора.

Науседа подчеркнул, что размещение международных сил Североатлантического союза в стране является важной гарантией безопасности, однако не менее важно и и увеличение сил США в Литве.

Глава государства также подчеркнул необходимость ужесточения санкций в отношении Кремля. Он сказал, что призывает партнеров из ЕС прекратить покупать российский газ и нефть.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии также обсудили вопросы поддержки и гуманитарной помощи Украине, последствия российской войны в Украине для региона и Европы в целом.

Страны Балтии стали членами НАТО 29 марта 2004 года.