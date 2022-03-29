Президент Литвы: "Время политики сдерживания закончилось"
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 29 марта, призвал НАТО "предпринимать дальнейшие решительные действия" по обеспечению безопасности балтийских стран.
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 29 марта, призвал НАТО "предпринимать дальнейшие решительные действия" по обеспечению безопасности балтийских стран.
Об этом глава государства заявил на удаленной дискуссии руководителей балтийских стран, организованной экспертной группой Соединенных Штатов Америки - Атлантическим советом - по случаю 18-летия вступления трех стран в блок.
В сложившейся ситуации НАТО должен предпринять дальнейшие решительные действия по укреплению безопасности восточного фланга: обеспечить надлежащее присутствие сил и, что важнее, противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии", - цитируются слова Науседы в сообщении администрации литовского президента.
"Это необходимо, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности", - добавил руководитель Литвы.
На мероприятии, в котором также приняли участие президенты Латвии и Эстонии, Науседа подчеркнул, что в контексте войны России в Украине НАТО должно уделять особое внимание обеспечению безопасности стран Балтии.
По его словам, Литва зажата между милитаризированной Калининградской областью и Белоруссией, которую можно назвать "российской военной провинцией".
Литовский лидер также говорил о необходимости увеличения сил союзников не только в Литве, но и в других странах Балтии, чтобы лучше защитить пространство НАТО по обе стороны Сувалкского коридора.
Науседа подчеркнул, что размещение международных сил Североатлантического союза в стране является важной гарантией безопасности, однако не менее важно и и увеличение сил США в Литве.
Глава государства также подчеркнул необходимость ужесточения санкций в отношении Кремля. Он сказал, что призывает партнеров из ЕС прекратить покупать российский газ и нефть.
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии также обсудили вопросы поддержки и гуманитарной помощи Украине, последствия российской войны в Украине для региона и Европы в целом.
Страны Балтии стали членами НАТО 29 марта 2004 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!