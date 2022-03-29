Кариньш: цены на топливо снижать не будем
В настоящее время не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо, сказал журналистам во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В настоящее время не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо, сказал журналистам во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По словам премьера, сейчас ведется работа над тем, как правильно развивать энергетику государства в будущем и как отрегулировать поддержку с мая, когда заканчивается утвержденная в начале года программа поддержки.
"Повышение цен на топливо выражается в росте цен на продукты питания и так далее. Мы работаем. Я надеюсь, что на следующей неделе может появиться окончательная договоренность о том, к чему мы конкретно идем", - сказал премьер-министр.
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