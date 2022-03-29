Очевидцы в Беларуси: колонны российских войск движутся от границы с Украиной
Очевидцы в Беларуси видели, как колонны российских войск продвигались от границы с Украиной в тыл.
Очевидцы в Беларуси видели, как колонны российских войск продвигались от границы с Украиной в тыл.
Очевидцы прислали в Euroradio видео, на котором колонна военной техники под российскими флагами движется в направлении Гомеля от границы с Украиной.
На видео очевидцев также видно загрузку около 70 БМП с флагами России на железнодорожные платформы в городе Речица под Гомелем.
Как заявили российские официальные лица на переговорах с Украиной во вторник, 29 марта, Россия резко сократит свою военную активность на севере Украины, в которую также входит столица.
Принято решение радикально "сократить военную активность в районе Киева и Чернигова", заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на том основании, что переговоры по соглашению о нейтралитете Украины достигли практической стадии.
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