Очевидцы в Беларуси: колонны российских войск движутся от границы с Украиной

Очевидцы прислали в Euroradio видео, на котором колонна военной техники под российскими флагами движется в направлении Гомеля от границы с Украиной.

На видео очевидцев также видно загрузку около 70 БМП с флагами России на железнодорожные платформы в городе Речица под Гомелем.

По словам очевидцев, колонна вышла из Хойников, что южнее в сторону Украины.

Как заявили российские официальные лица на переговорах с Украиной во вторник, 29 марта, Россия резко сократит свою военную активность на севере Украины, в которую также входит столица.

Принято решение радикально "сократить военную активность в районе Киева и Чернигова", заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на том основании, что переговоры по соглашению о нейтралитете Украины достигли практической стадии.