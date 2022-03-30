"Я выехала из ада, но он по-прежнему внутри меня". Три истории о жизни и смерти в блокадном Мариуполе

По примерной оценке властей по состоянию на 27 марта, погибли почти 5 тысяч человек, среди них около 210 детей.
По данным властей города, в нем частично или полностью повреждено уже более 90% зданий. Президент страны Владимир Зеленский 23 марта заявил, что в Мариуполе "в нечеловеческих условиях, в полной блокаде, без еды, без воды, без лекарств и под постоянными обстрелами" остаются 100 тысяч человек. Власти города 28 мартасообщили, что в осаде находятся 170 тысяч человек.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил происходящее в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.
С теми, кто находится в городе, нет почти никакой связи. Соцсети переполнены сообщениями людей, которые пытаются найти своих друзей и близких. Их сотнями отправляют журналистам, пишущим о Мариуполе, и тем, кому удается выехать из города.
Власти города утверждают, что до блокады из Мариуполя успели выехать около 140 тысяч человек. После того как город попал в осаду, из него эвакуировали около 150 тысяч человек, в том числе более 70 тысяч - в Запорожье.
Сейчас гуманитарные коридоры - это единственный способ выбраться из города. Они заработали в середине марта. Власти Украины утверждают, что российские военные регулярно обстреливают коридоры и это мешает доставить в город гуманитарную помощь. В Москве эти обвинения отвергают и настаивают, что пользоваться коридорами жителям не дают "украинские националисты".
Часть коридоров, организованных для выхода из Мариуполя, ведет в Россию через территорию непризнанной ДНР. Украинские власти считают, что российские военные используют их для насильного вывоза жителей страны - в Киеве таких называют заложниками. В Москве с этой оценкой не согласны. Власти Мариуполя считают, что этой дорогой вывезли около 30 тысяч человек.
Николай Осыченко, президент канала "Мариупольское телевидение"
Интересная деталь: в 2014 году я работал на телеканале "Донбасс". Из-за происходящего я был вынужден покинуть Донецк, наш дом находился в 3,5 км от донецкого аэропорта. Нашему сыну тогда было 4,5 года.
Я абсолютно трезво понимал, что самое главное - это вывезти ребенка из зоны боевых действий. А еще у меня была работа, и я, в том числе, переехал туда, где моя работа.
За все эти годы ни в Киеве, ни в других местах, где мы жили, не было никаких претензий к тому, что мы разговаривали на русском языке. Это все абсолютно надуманные штуки. На мой взгляд, языковой вопрос используют политики с обеих сторон конфликта, чтобы разделить людей.
И очень жаль, что так: сейчас многие русскоязычные жители Мариуполя, в основном женщины с детьми, уезжают в западную часть страны, где более-менее тихо сейчас. И им встречаются сумасшедшие, которые этим мамочкам, спасшим детей из ада, заявляют, что, мол, они говорят на языке оккупантов. Мамочки, которые уже овладели черным юмором, отвечают, что просто досконально владеют языком врага...