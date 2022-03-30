Левандовски и Роналду вывели свои сборные на чемпионат мира по футболу

Сборная Польши на своём поле в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречалась с командой Швеции. Матч проходил в Хожуве и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе польской сборной отметились Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски.

🇵🇱 Роберт Левандовски забил уже 7⃣5⃣ голов за сборную Польши 🤜🤛#ЧМ2022 pic.twitter.com/9Iv3eUL4Fb — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 29, 2022

В параллельном матче сборная Португалии в финале стыкового турнира дома победила Северную Македонию - 2:0. За португальцев дубль оформил Бруну Фернандеш.

Таким образом, португальцы сыграют на чемпионате мира в шестой раз подряд, а поляки - во второй. Отметим, что лидер португальской сборной Криштиану Роналду, выступающий в "Манчестер Юнайтед", не пропустил ни одного чемпионата мира или чемпионата Европы с 2004 года.

🇵🇹 Криштиану Роналду в 6 последних матчах за сборную Португалию: 4 гола и 1 ассист 👏#ЧМ2022 pic.twitter.com/i60YeK2VqD — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 29, 2022

Помимо Польши и Португалии на чемпионат мира по футболу пробились ещё пять африканских сборных. Сборная Сенегала в ответном матче отборочного турнира принимала Египет. Встреча завершилась победой хозяев (1:0, 3:1 - по пенальти). В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал Египет.

В другом матче встречались сборные Нигерии и Ганы. Команды сыграли вничью (1:1). В первом матче также была зафиксирована ничья (0:0), но по правилу гостевого гола сборная Ганы считается победителем в противостоянии. Сборная Нигерии пропустит мировое первенство впервые с 2006 года.

Путёвку в Катар завоевала команда Марокко, которая дома победила ДР Конго (4:1). Первый матч между сборными завершился вничью - 1:1. Сборная Туниса пробилась на мировое первенство благодаря победе по сумме двух встреч над командой Мали (1:0, 0:0). Тунис и Марокко сыграют на чемпионате мира второй раз подряд. На ЧМ-2018 в России обе африканские сборные не вышли из группы.

Последней африканской сборной, которая оформила выход на ЧМ-2022, стала команда Камеруна, которая по сумме двух встреч обыграла сборную Алжира (0:1, 2:1).

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира путёвку завоевали уже 27 сборных - Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Дания, Англия, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор, Канада, Польша, Португалия, Сенегал, Гана, Марокко, Тунис, Камерун, а также сборная Катара - хозяйка турнира.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 сборные.