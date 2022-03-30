Чт, 31.03.2022
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Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ

Кто вам платит? ⟩ Ушаков, Кривцова и Баранник о 9 мая в Латвии

9 мая - не что иное, как прославление оккупации Латвии, никаких манифестаций быть не должно, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш. Начальник Госполиции Арманд Рукс вторит премьеру, добавляя, что собрания людей 9 мая будут восприняты как поддержка российской агрессии в Украине. Сейм уже спешит законодательно закрепить запрет мероприятий ближе чем на расстоянии 200 метров от памятников, прославляющих советскую армию. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсуждаем нарастающую напряженность в связи с 9 мая.

Гости эфира:

  • Нил Ушаков - депутат Европарламента, один из лидеров "Согласия";
  • Елизавета Кривцова - юрист, правозащитник ("Согласие");
  • Вадим Баранник - глава общества "9мая.lv";

Говорим о риторике латвийских властей в отношении мероприятий 9 мая, законодательных поправках, которые уже переданы на рассмотрение в окончательном чтении, и позиции тех, кто эти мероприятия организует и, как правило, посещает. Можно ли запретить возлагать цветы? Не вызовет ли полный запрет еще большую напряженность? Какие планы в этом году у общества "9мая.lv"? О каких партийных установках говорят мэр Резекне Александр Барташевич и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"), заявляя, что не станут прислушиваться к министру юстиции Янису Бордансу и запрещать публичные мероприятия 9 мая.

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