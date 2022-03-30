Кто вам платит? ⟩ Ушаков, Кривцова и Баранник о 9 мая в Латвии
9 мая - не что иное, как прославление оккупации Латвии, никаких манифестаций быть не должно, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш. Начальник Госполиции Арманд Рукс вторит премьеру, добавляя, что собрания людей 9 мая будут восприняты как поддержка российской агрессии в Украине. Сейм уже спешит законодательно закрепить запрет мероприятий ближе чем на расстоянии 200 метров от памятников, прославляющих советскую армию. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсуждаем нарастающую напряженность в связи с 9 мая.