Кто вам платит? ⟩ Ушаков, Кривцова и Баранник о 9 мая в Латвии

Говорим о риторике латвийских властей в отношении мероприятий 9 мая, законодательных поправках, которые уже переданы на рассмотрение в окончательном чтении, и позиции тех, кто эти мероприятия организует и, как правило, посещает. Можно ли запретить возлагать цветы? Не вызовет ли полный запрет еще большую напряженность? Какие планы в этом году у общества "9мая.lv"? О каких партийных установках говорят мэр Резекне Александр Барташевич и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"), заявляя, что не станут прислушиваться к министру юстиции Янису Бордансу и запрещать публичные мероприятия 9 мая.