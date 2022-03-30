Кариньш о подорожании топлива: увеличение доли обязательного компонента в дизтопливе сохранится

Как в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, вчера, 29 марта, на заседании коалиции говорилось о том, не следует ли отложить вступление в силу этой нормы с учетом и так уже высоких цен на топливо.

"Насколько я понимаю, сложности связаны с тем, что оптовики уже закупили такое топливо, заключены договоры, и, возможно, топливо уже находится на автозаправочных станциях", - сказал Кариньш, отметив, что введение этой нормы связано с европейским директивами и ее невыполнение может повлечь миллионные штрафы.

Как отметил премьер, много говорится о том, что следует снизить акциз на топливо, но следует понимать, что,

"покупая топливо, к сожалению, в основном мы платим за него России".

"Налоги - это то, что мы берем для самого государства. Если мы говорим, что не платим больше налог, получается, что все деньги мы отдаем России, которая покупает танки и разрушает Украину, а денег от налогов, которые нам нужны, чтобы купить оружие для обороны, не будет", - пояснил премьер, подчеркнув, что рассматриваются возможности помогать людям целевыми пособиями.

В настоящее время похоже, что компонент биотоплива останется в силе, сказал премьер-министр. Он не мог ответить на вопрос, насколько может подорожать топливо. Говоря о том, что удорожание топлива даже на 10 центов вызовет огромный рост цен и в других отраслях, Кариньш сказал, что все это понимает.

"Со стороны все это выглядит легко - не делаем этого и все, но существует очень много практических вещей, например, цепочки поставок, договоры, обязательства, которые есть во всем Европейском союзе. Я один из тех, кто говорит, что, учитывая военное положение, землю нужно использовать для производства зерна, а не сырья для топлива. Но это решение, которое должно быть принято во всем ЕС", - отметил глава правительства.