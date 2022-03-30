Защитник сборной Уганды: "Я даже не знал, что побил рекорд Роналду"

26-летний футболист признался, что узнал об этом только после звонка брата.

"Честно говоря, я даже не знал, что установил новый рекорд. После игры мне позвонил брат и сказал, насколько высоко я прыгнул. В то время я особо не зацикливался на личных рекордах, потому что мне было важнее помочь команде набрать три очка", - цитирует Мугаби сайт Федерации футбола Уганды.

Футболист также остался доволен тем, что его победный гол после столь высокого прыжка, помог набрать команде очки.

Рекорд Мугаби был зафиксирован в матче чемпионата Шотландии. Мугаби, выступающий за "Мотеруэлл" выпрыгнул на 75 см, а его голова ударила по мячу на отметке 2,62 м. Тем самым Мугаби превзошёл рекорд Роналду (71 см; 2,56 м), установленный во время игры "Ювентуса" с "Сампдорией" в 2019 году. Рост у футболистов одинаковый - 1,87 м.