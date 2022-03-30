Фото ⟩ В соцсетях пишут о насильнике в Иманте. Мы обратились в полицию за комментарием

В сообщении говорится, что известно о двух нападениях в ночь с субботы на воскресенье. В первом случае 18-летней девушке удалось скрыться от преступника и обратиться в полицию. Через два часа преступник, угрожая 19-летней девушке ножом, затащил ее в Имантский лес и жестоко изнасиловал.

Также в сообщении говорится, что мужчине предположительно от 30 до 40 лет, место его преступлений - рядом с Курземским проспектом и ближе к лесу, но он может действовать и около подъездов жилых домов.

ФОТО: скриншот из группы Zolitūde Inc. на Facebook

В полиции RUS TVNET на этот запрос ответили ссылкой на недавнее объявление о розыске преступника, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений: "Мы можем подтвердить, что лицо, изображенное на снимке, разыскивается по обвинению в особо тяжком преступлении, ведется активная работа и следствие, поэтому на данный момент мы не можем предоставить больше информации".

ФОТО: Госполиция

Характеристики мужчины по версии полиции: возраст около 30 лет, густые темные брови, темные глаза.

Госполиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о личности разыскиваемого и его возможном местонахождении, сообщить об этом в полицию по телефону 110.