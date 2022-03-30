Выявлено 2443 новых случая Covid-19, умер человек моложе 40

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

8 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, четверо были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 752 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1691 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2169,3 случая.

Всего вчера было сделано 8590 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 28,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 796 890 жителей Латвии, скончались 5593 человека.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 930 до 904 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 119 пациентов с коронавирусом, выписаны 127 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 373 человека, из них у 347 среднетяжелое течение заболевания, 26 человек - в тяжелом состоянии.