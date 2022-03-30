Сборная Армении по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

Матч проходил в Осло и завершился разгромной победой хозяев со счётом 9:0. Голами в составе победителей отметились Джошуа Кинг (29-я, 34-я и 59-я минуты), Эрлинг Холанд (24`, 45`), Александр Серлот (86`, 90`), Кристиан Торстведт (30`) и Матс Меллер Дэли (80`).

Отметим, что на 17-й минуте матча сборная Армении осталась вдесятером после удаления с поля защитника Армана Оганесяна.

Таким образом, армянская команда потерпела самое крупное поражение в своей истории. Предыдущий антирекорд был установлен 19 ноября 2019 года, когда сборная Армении проиграла на выезде команде Италии в матче отборочного турнира Евро-2020 со счётом 1:9.

После разгромного поражения тренер сборной Армении Хоакин Капаррос извинился перед армянскими болельщиками, назвав себя главным ответственным за это.

Добавим, что сборные Армении и Норвегии не смогли отобраться на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.