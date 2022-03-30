Украинский чиновник: некоторые антироссийские санкции не работают

"Санкции наши партнеры сейчас вводят чуть ли не каждую неделю. Они разные. Некоторые из них уже начали действовать и крайне заметны для России. Но некоторые вроде как звучат как санкции, но вообще не работают", - сказал чиновник на встрече с украинскими и зарубежными экспертами, которые будут анализировать влияние санкций.

"Уже найдены некоторые (...) способы их обхода. Сам механизм санкций очень мощный, и наша цель - чтобы санкции работали эффективно", - сказал Ермак.

Он пояснил, что необходимо набирать обороты, чтобы санкционное давление против России усиливалось каждую неделю.

По словам Ермака, партнеры Украины сейчас работают над новым пакетом санкций. Они будут нацелены на важнейшие цепочки импорта, предусматривают экспортный контроль и санкции против поставщиков, сотрудничающих с военно-промышленным комплексом России.

Об отмене, приостановке или изменении санкций не может быть и речи до тех пор, пока не закончится война, не будут выведены войска из Украины, а наша страна не получит репарации и компенсацию за ущерб, нанесенный украинскому государству и гражданам, подчеркнул Ермак.

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