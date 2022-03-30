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С 24 февраля слово "война" звучит на каждом шагу – дома, на работе, среди друзей и в Интернете, а страх, безнадежность, сострадание и неуверенность – это лишь часть гаммы эмоций, которые мы испытали в последние недели. В разгар тревожных новостей и пугающих видео, вопросы "Как я могу c этим справиться?", "Как мне жить дальше?", "Как и стоит ли радоваться хорошим вещам сейчас?". Ответы на эти и другие вопросы в подкасте BENU Aptieka вам помогут найти психиатр-психотерапевт Сандра Пуце и психотерапевт Андрис Веселовскис.

Психическое здоровье – между жерновами кризиса

После двух лет пандемии возникла уверенность, что повседневная жизнь постепенно возвращается в нормальное русло и что люди в целом сумели адаптироваться к условиям Covid-19, но вечер 24 февраля поверг людей не только в Латвии, но и во всем мире в новый кризис: вторжение России в Украину создало прочную основу для новых переживаний – гнева, паники, тревоги и других повышенных эмоций.

С. Пуце отмечает, что пандемия уже оказала значительное влияние на психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей. Хотя, по оценке специалиста, за два года пандемии люди в целом сумели адаптироваться, во многих сферах они выгорели, так как долгое время жили в непривычных условиях. В частности, эксперт особо выделяет молодых людей, которые во время пандемии пострадали социально и эмоционально, а дистанционное обучение значительно усложнило процесс обучения, что для некоторых теперь является дополнительной нагрузкой из-за экзаменов. Во время пандемии молодые люди также проводили гораздо больше времени в социальных сетях, где присутствовала агрессия, много крайних мнений и обвинений, что не лучшим образом сказывалось на их эмоциональном состоянии.

Между тем А. Веселовскис отмечает, что тренировка психического здоровья и эмоций так же важна, как и регулярные физические упражнения. Проводя аналогии, он указывает на то, что если человек регулярно поддерживает себя в форме, то ему будет легче справляться с непривычными нагрузками при ежедневных тренировках, тогда как без регулярных тренировок очень трудно справиться с интенсивными нагрузками. То же самое касается и психического здоровья: люди, которые уже умели справляться с эмоциональными проблемами и кризисами до пандемии, лучше адаптировались к условиям Covid-19 и стали сильнее перед лицом будущих кризисов. С другой стороны, те, кто не имел навыков и "подготовки" до пандемии, страдали эмоционально и не могли справиться с кризисом, что привело к более серьезным проблемам, таким как злоупотребление алкоголем, развод, тревога и депрессия. В то же время психотерапевт добавляет, что люди в целом более подготовлены к этому кризису, чем к пандемии – сейчас существует установка "мы будем бороться, мы остановим агрессора и мы победим!".

Поддерживая Украину, мы помогаем себе

Одно из самых тяжелых чувств в настоящее время – это беспомощность. А. Веселовскис объясняет, что чем дольше мы смотрим на страшные кадры из Украины, тем слабее становимся – нас "раздавливает" беспомощность и страх. Поэтому каждому желательно искать способы участия и поддержки Украины – делать пожертвования, стать волонтером, связаться с украинской семьей в Латвии и т. д., а затем продолжать хорошо делать повседневные дела. Эксперт подчеркивает, что в это время следует придерживаться хороших, простых повседневных вещей, беречь энергию, не перегорать и никуда не бежать. Он добавляет, что характер каждого человека индивидуален, у каждого в семье своя атмосфера и традиции, но самое здоровое, что можно сделать сейчас – это найти золотую середину, быть в курсе происходящего, но в то же время иметь возможность прежде всего делать то, что нужно делать ежедневно.

Важно проявлять эмоции и дозировать информацию

Людям, испытывающим в это время сильное беспокойство, гнев, страх перед неизвестностью и другие эмоции, необходимо найти способ выпустить эти эмоции наружу. Лучший способ сделать это – физическая активность: длительная прогулка в лесу, бег трусцой, езда на велосипеде, весенние работы на свежем воздухе и т. д. Специалист ссылается на опыт пандемии, когда она часто советовала мальчикам-подросткам повесить боксерскую грушу в дверном проеме и разрядиться, а девочкам – включить музыку и попрыгать. Лучше выплеснуть свои эмоции таким образом, чем выйти на улицу и проявить агрессию в отношении кого-то.

Что касается количества потребляемой информации, то А. Веселовскис отмечает, что это зависит от уровня эмоциональности человека, например, более боязливым людям нужно уменьшить количество получаемых новостей, а также искать надежного помощника, с которым можно поговорить. Тот же принцип действует и в социальных сетях – если человек чувствует беспокойство из-за того, что кто-то из его виртуального круга друзей регулярно публикует абсурдные вещи, он может отписаться или заблокировать этого человека. С. Пуце добавляет, что в это время желательно быть с людьми, с которыми вам действительно хочется быть рядом.

Как быть с детьми?

С Пуце объясняет, что главное, на что следует обратить внимание в отношении маленьких детей, это чтобы в раннем возрасте у них не проявлялась ненависть, но особый акцент родителям все же следует сделать на общении с подростками. В этом возрасте молодые люди чаще замыкаются в себе и подвержены риску депрессии, и у них еще нет опыта преодоления серьезных кризисов. Вот почему родительский вопрос "Как ты себя чувствуешь?" здесь особенно важен.

Эксперт добавляет, что сейчас не стоит пытаться навязать подростку свое мнение, а лучше выяснить, что он чувствует, и поделиться своими аргументами и мыслями в разговоре. А. Веселовскис отмечает, что родители лучше всего знают своих детей и первыми обнаруживают изменения, но важно наблюдать за детьми – за их действиями, мимикой и восприятием. Лучше всего детям помогают взрослые, которые спокойны и способны справиться с кризисом, уделяют время общению с ними. Также не следует бояться, что "дети увидят что-то плохое по телевизору или в компьютере", самое главное – спокойно поговорить с ними о том, что в жизни бывают кризисы, но что они смогут с этим справиться, добавляет психотерапевт.

Можем ли мы радоваться хорошему?

Оба эксперта согласны с тем, что радостные и светлые дни – это когда мы черпаем энергию, необходимую нам для менее солнечных дней. Радостные моменты – это возможность переключиться и снизить риск выгорания, говорит С. Пуце. А. Веселовскис добавляет, что часто существует ошибочное мнение, что "если я не счастлив, то я сострадаю, а если я счастлив, то я не сострадаю", хотя люди могут испытывать обе эмоции одновременно. Психотерапевт также отмечает, что всем необходимо работать над своим чувством вины, потому что существует еще одно заблуждение, что "если у кого-то все идет плохо, то мы не должны радоваться тому хорошему, что происходит в нашей жизни". В то же время, если думать только о грустном и жить с чувством вины, то вскоре эмоциональные ресурсы человека будут исчерпаны и все окажутся в проигрыше, потому что человек, терзаемый такими эмоциями, не сможет в полной мере помочь себе и другим.

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