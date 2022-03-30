Украинский дипломат: армия России перешла к плану Б

"Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН 29 марта

"Набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы во всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов и журналистов", - добавил дипломат.

"Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, лишенные каких-либо основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это является не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям", - сказал Кислица.