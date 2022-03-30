Даугавпилс пока не размещает беженцев из Украины в гостиницах

Специалист Даугавпилсского самоуправления по связям с общественностью Гунта Лочмеле пояснила, что на административной территории города искатели убежища с Украины размещаются в служебных гостиницах, находящихся в управлении как муниципальных учреждений, так и государственных учебных заведений.

"В настоящее время количество искателей убежища в городе не настолько велико, чтобы возникла потребность в дополнительных вариантах размещения. Если число беженцев увеличится, муниципалитет рассмотрит возможность сотрудничества с расположенными на его территории объектами по размещению туристов", - сказала Лочмеле.

Похожая ситуация в Елгаве, где в настоящее время жителей Украины размещают в гостинице Zemgale.

"Достигнута договоренность с Латвийским сельскохозяйственным университетом (ЛСУ) о том, что начиная с завтрашнего дня украинских беженцев можно будет размещать в 5-й служебной гостинице ЛСУ. Также ведутся переговоры по этому вопросу с гостиницей Akva, сообщила представитель Елгавского самоуправления Эгита Вейнберга.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте считает, что самоуправления могли бы более активно привлекать туристические объекты к размещению украинских беженцев - уже есть самоуправления, которые делают это, потенциал гостиниц намного выше.

Многие самоуправления, в том числе столичное, имеют возможность привлечь больше гостиниц, готовых к приему украинских беженцев, а также предоставить людям рабочие места и оказать информационную поддержку.

Грайксте указывает, что иной раз самоуправления предпочитают создавать новые служебные гостиницы и тратят на это дополнительные средства вместо того, чтобы использовать существующую инфраструктуру и поддерживать отели, которые борются за выживание уже более двух лет.

Она также отмечает, что неясно, как будут использоваться эти специально оборудованные самоуправлениями общежития, когда потребность в размещении беженцев отпадет.

Как уже сообщалось, представители сельского туризма также выразили готовность заняться скоординированной помощью украинским беженцам, предоставив жилье и возможности трудоустройства. Объекты сельского туризма полностью оборудованы всем необходимым, поэтому нет необходимости тратить предусмотренные на поддержку средства на покупку матрасов, кухонного инвентаря, стиральных машин и других предметов домашнего обихода.

Кроме того, в случае необходимости предприниматели готовы оказывать и услуги общественного питания.