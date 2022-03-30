Украина сегодня: подробнее о переговорах, автор фразы про "русский корабль" вернулся из плена

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью службе "Би-би-си". Среди прочего он рассказал об актуальной военной информации и о том, что у всех россиян не может быть "коллективной ответственности" за войну.

Россию обвиняют сразу в агрессивных действиях по отношению к другим странам. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в установке в Черном море "бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", которые заплывают и в территориальные воды других стран. Об обнаружении таких мин в последние дни сообщалось в Румынии и Турции.

В США, в свою очередь, заявили, что военно-морские силы России в Черноморском регионе заблокировали более 90 гражданских судов, перевозящих зерно и другие продукты питания.

Украинский пограничник Роман Грибов, известные по фразе "Русский военный корабль, иди *****!", вернулся из российского плена в Черкасскую область.

ООН сообщила с 24 февраля Украину покинули четыре миллиона беженцев. Половина из них - дети.

Пентагон уверяет, что Россия не выводит войска с территории Украины, а лишь их передислоцирует.

Главные события по версии Минобороны РФ:

Все основные задачи вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Происходит плановая перегруппировка войск.

Российские военные, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка в Донецкой области и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к Великой Новоселке, идет зачистка населенного пункта Золотая Нива.

Силы ЛНР продолжают наступление на Северодонецк, ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

Уничтожены крупные склады горючего в районах Хмельницкого и Староконстантинова.

Уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.

В Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.

Уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

Вот что пишет Генштаб Украины​

На Полесском направлении продолжается накопление российских войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом.

На Северском направлении Россия сосредоточила усилия на разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в Чернигове.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого Россией района в сторону границы.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении Россия наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии по другим направлениям.

На Донецком направлении Россия активизировала огневое влияние и штурмовые действия. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.