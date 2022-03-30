Ср, 30.03.2022
Принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ
Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ
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Украина сегодня: подробнее о переговорах, автор фразы про "русский корабль" вернулся из плена

Окрестности Киева ФОТО: AP Photo/Rodrigo Abd

Переговоры вчера в Стамбуле закончились, а война продолжается. В рубрике "Украина сегодня" рассказываем вам о главном за день.

Прошедшие вчера в Стамбуле переговоры прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалась этого добиться", - сказал Песков.

При этом он отметила, что Крым не может быть частью обсуждений.

Подробнее о переговорах рассказал и глава делегации Владимир Мединский. Главное сказанное им сообщила "Медуза".

  • Россия с 2014 года не раз предлагала Украине переговоры и соглашения, но эти предложения игнорировались. НАТО создавало из Украины антироссийский плацдарм;
  • Киев работал над созданием биологического оружия, проводил геноцид в Донбассе и готовился напасть на ДНР и ЛНР. В этих условиях Россия вынуждена была начать военную операцию;
  • Вчера Украина впервые заявила о готовности выполнить принципиальные требования России. Если они будут реализованы, угроза создания в Украине натовского плацдарма исчезнет;
  • Работа продолжается. Наша позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Украинская сторона также рассказала о переговорах.

"Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", - написал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью службе "Би-би-си". Среди прочего он рассказал об актуальной военной информации и о том, что у всех россиян не может быть "коллективной ответственности" за войну.

Россию обвиняют сразу в агрессивных действиях по отношению к другим странам. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в установке в Черном море "бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", которые заплывают и в территориальные воды других стран. Об обнаружении таких мин в последние дни сообщалось в Румынии и Турции.

В США, в свою очередь, заявили, что военно-морские силы России в Черноморском регионе заблокировали более 90 гражданских судов, перевозящих зерно и другие продукты питания.

Украинский пограничник Роман Грибов, известные по фразе "Русский военный корабль, иди *****!", вернулся из российского плена в Черкасскую область.

ООН сообщила с 24 февраля Украину покинули четыре миллиона беженцев. Половина из них - дети.

Пентагон уверяет, что Россия не выводит войска с территории Украины, а лишь их передислоцирует.

Главные события по версии Минобороны РФ:

  • Все основные задачи вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Происходит плановая перегруппировка войск.
  • Российские военные, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка в Донецкой области и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к Великой Новоселке, идет зачистка населенного пункта Золотая Нива.
  • Силы ЛНР продолжают наступление на Северодонецк, ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.
  • Уничтожены крупные склады горючего в районах Хмельницкого и Староконстантинова.
  • Уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.
  • В Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.
  • Уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.
  • Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

Вот что пишет Генштаб Украины

  • На Полесском направлении продолжается накопление российских войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом.
  • На Северском направлении Россия сосредоточила усилия на разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в Чернигове.
  • На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого Россией района в сторону границы.
  • На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.
  • На Изюмском направлении Россия наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии по другим направлениям.
  • На Донецком направлении Россия активизировала огневое влияние и штурмовые действия. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

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