Украина сегодня: подробнее о переговорах, автор фразы про "русский корабль" вернулся из плена
Переговоры вчера в Стамбуле закончились, а война продолжается. В рубрике "Украина сегодня" рассказываем вам о главном за день.
Переговоры вчера в Стамбуле закончились, а война продолжается. В рубрике "Украина сегодня" рассказываем вам о главном за день.
Прошедшие вчера в Стамбуле переговоры прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалась этого добиться", - сказал Песков.
При этом он отметила, что Крым не может быть частью обсуждений.
Подробнее о переговорах рассказал и глава делегации Владимир Мединский. Главное сказанное им сообщила "Медуза".
Украинская сторона также рассказала о переговорах.
"Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", - написал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
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Главные события по версии Минобороны РФ:
Вот что пишет Генштаб Украины
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