Полиция просит помощи в поисках двух женщин, которые не вернулись из Беларуси

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Управление уголовной полиции Рижского региона ищет родившуюся в 1966 году Аллу Соколенко и родившуюся в 1966 году Диану Бахмут, которые 28 марта не вернулись в Латвию из поездки в Беларусь.

Соколенко и Бахмут в последний раз были замечены 27 марта в белорусском городе Гомель, где они должны были сесть в поезд.

Соколенко: рост 1,86 м, спортивного телосложения. Возможно, была одета в черную спортивную одежду, с собой чемодан и спортивная сумка.

Бахмут: рост 1,80 м, спортивного телосложения. Возможно, была одета в желтую кофту и синие джинсы, с собой чемодан с символом B.