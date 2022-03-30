Не только Россия и Беларусь: Литва подтвердила список враждебных стран

Уже сообщалось, что Сейм Литвы 17 марта в срочном порядке принял соответствующие поправки к нескольким законам, которые в дальнейшем откроют такую возможность. Изменения, которые будут действовать до 2025 года, являются частью шагов, которые Литва вводит против России и Беларуси, реагируя на вторжение Кремля в Украину.

В разработанный Министерством экономики и инноваций список государств и территорий включены не только Россия и Беларусь, но и аннексированный Россией Крым, неконтролируемое Молдовой Приднестровье и неконтролируемые Грузией Абхазия и Южная Осетия.

"До сих пор у организаторов закупок не было оснований отклонять предложения или нарушать договоры закупок, если предлагаемые товары идут из стран риска или их поставщики связаны с такими государствами. Наш утвержденный список позволит заказчикам отказаться финансировать эти враждебные страны при посредничестве публичных закупок", - отметила министр экономики Аушрине Армонайте.

Новые правила в случае мобилизации, войны или чрезвычайной ситуации будут распространены на управление водным хозяйством, энергетикой, транспортом, почтой, критической информацией и другими предприятиями иных услуг.

Они позволят более гибко решать, когда отклонять предложения и разрывать уже заключенные договоры, если это необходимо для уменьшения угрозы государственной безопасности.