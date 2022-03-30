Видео ⟩ Украинский солдат с позывным "Латыш" - машины из Латвии спасают жизни

Krievijas uzbrukumā Kijivas piepilsētai Irpiņai nogalināti apmēram 300 civiliedzīvotāji. Krituši arī ap 50 Ukrainas armijas karavīri, bet vēl 100 ievainoti. Starp ievainotajiem ir arī ukraiņu karavīrs, kurš savu biedru vidū pazīstams ar segvārdu "Latiš" – latvietis. pic.twitter.com/p6DHO5ahds — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 30, 2022

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"Я приехал в армейскую часть, где собирали людей до фронта. У меня на рюкзаке есть флажки Украины и Латвии. В регистрации меня спрашивают - что это? Латвийский флаг! Ну, может быть, ты будешь "Латыш"? Да, очень хороший ник. (..) У вас потрясающая страна, влюбился. Шесть лет прожил и работал в Латвии, в Риге ", - рассказывает солдат.

Сергей передает привет Рейнису Позняку, который для нужд украинских военнослужащих уже доставил из Латвии более 100 пожертвованных джипов.

"Спасибо, Рейнис! Ты меня вдохновил и укрепил мой боевой дух!"

Он также отметил, что Украине очень нужна помощь Запада, и украинцы ее очень ценят.