Видео ⟩ Украинский солдат с позывным "Латыш" - машины из Латвии спасают жизни

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"Я приехал в армейскую часть, где собирали людей до фронта. У меня на рюкзаке есть флажки Украины и Латвии. В регистрации меня спрашивают - что это? Латвийский флаг! Ну, может быть, ты будешь "Латыш"? Да, очень хороший ник. (..) У вас потрясающая страна, влюбился. Шесть лет прожил и работал в Латвии, в Риге ", - рассказывает солдат.
Сергей передает привет Рейнису Позняку, который для нужд украинских военнослужащих уже доставил из Латвии более 100 пожертвованных джипов.
"Спасибо, Рейнис! Ты меня вдохновил и укрепил мой боевой дух!"
Он также отметил, что Украине очень нужна помощь Запада, и украинцы ее очень ценят.
"Я смотрю здесь на стол - медикаменты, еда. Польша, Чехия, Германия, Литва... Мы обеспечены. И если это продолжится, Украина сможет выгнать этих орков из страны и изменить историю Украины навсегда", - сказал Сергей.