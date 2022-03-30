США: советники Путина дезинформируют его о происходящем на войне

"Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо для российской армии соки и как санкции искажают российскую экономику, так как его советники боятся сказать ему правду", - сказал чиновник, указывая, что эта оценка основана на информации, полученной разведывательной службой США.

Он добавил, что судя по информации, которая находится в распоряжении США, Путин узнал о дезинформации и это вызвало напряжение в отношениях Путина с чиновниками Министерства обороны.

Как выразился чиновник, Путин не знал, что в Украину отправились воевать призывники, которые там погибли, и это свидетельствует о том, что Путин не получает всю информацию.