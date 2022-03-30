Чт, 31.03.2022
Я просто подошел к Путину на банкете в Бухаресте и познакомился: "Я Валдис Затлерс, президент Латвии. Я думаю, нам стоило бы поговорить об отношениях наших соседских стран". Это для него было сюрпризом! Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

США: советники Путина дезинформируют его о происходящем на войне

Иллюстративное фото ФОТО: FADEL SENNA/AFP/Scanpix

США считают, что советники президента России Владимира Путина не дают ему достоверной информации о слабых успехах армии России в войне против Украины и влиянии санкций на российскую экономику, сообщил телеканалу CNN некий чиновник США.

"Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо для российской армии соки и как санкции искажают российскую экономику, так как его советники боятся сказать ему правду", - сказал чиновник, указывая, что эта оценка основана на информации, полученной разведывательной службой США.

Он добавил, что судя по информации, которая находится в распоряжении США, Путин узнал о дезинформации и это вызвало напряжение в отношениях Путина с чиновниками Министерства обороны.

Как выразился чиновник, Путин не знал, что в Украину отправились воевать призывники, которые там погибли, и это свидетельствует о том, что Путин не получает всю информацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back