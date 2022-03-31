"Цена будет высока как для Европы, так и для "Газпрома". Европейцы отказываются от оплаты российского газа рублями

В день телефонного разговора Макрона и Путина прошло заседание "Большой семерки". На нем страны Запада тоже решили не платить в рублях за газ. "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Против ранее выступали и министры стран Восточной Европы. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", - цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.

Растянутый во времени процесс

23 марта Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные стран" переводится в рубли. Россия включила в этот список 48 стран - в основном это страны Запада, которые ввели санкции.

В четверг, 31 марта, центральный банк и правительство России должны представить план того, как эти расчеты будут проводиться, а европейцы смогут покупать рубли.

После реакции европейцев пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа от оплаты в рублях.

Позже Кремль уточнил, что переход на оплату в рублях - это растянутый во времени процесс и он не запустится 31 марта.

В среду агентства Блумберг и Рейтер сообщили, что в офисы "Газпрома" в Германии пришли с обысками представители антимонопольного регулятора Евросоюза. Издания написали, что обыски связаны расследованием в отношении поставок газа. Регулятор проверяет роль "Газпрома" в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.

Еще осенью цены на газ достигли исторических максимумов. В Европе жаловались на то, что "Газпром" поставляет недостаточно газа. В российской компании отвечали, что это не так.

Можно ли отказаться?

Многие европейские компании говорят о том, что в действующих контрактах не предусмотрен переход на платежи в рублях или отказ от поставок, на чем настаивает российская сторона.

"Контракт с "Газпромом" не предусматривает какого-либо изменения валюты, в которой осуществляются платежи, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский агентству PAP Biznes.

Литовская компания Ignitis grupe готова отказаться от российского газа, сообщил агентству BNS ее представитель Артурас Кетлерюс.

"Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов", - говорил глава министерства экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Конкретные условия контрактов для разных стран могут отличаться. Обычно они не оказываются в публичном доступе.