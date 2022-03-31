Лизинговая компания заявила о миллиардном ущербе из-за национализации самолетов в РФ

Крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов Aercap заявила страховщикам ущерб на сумму около 3,5 млрд долларов (примерно 3,2 млрд евро) в связи с возможной национализацией авиалайнеров в России. Об этом в среду, 30 марта, сообщил финансовый директор компании Питер Юхас, которого цитирует агентство dpa. "Мы пытаемся вернуть больше самолетов и двигателей от российских авиакомпаний, но не знаем, сможем ли мы сделать это", - говорится в сообщении Aercap.

Согласно данным фирмы, в лизинге у российских авиакомпаний находятся 135 машин и 14 авиадвигателей. Из них компания смогла до сих пор вернуть только 22 самолета и три двигателя. По данным консалтинговой компании IBA, на 10 марта в России в общей сложности находилось 523 лайнера, взятые в аренду у иностранных лизинговых компаний. Крупнейшим заказчиком стала российская компания S7 Airlines с 101 машиной, за ней следует Аэрофлот с 89 самолетами. Аналитическая компания Ishka оценивает общую стоимость всех машин, находящихся в лизинге в России на момент начала войны с Украиной, в 10,3 млрд долларов.

Национализация иностранных самолетов в РФ

В ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российского авиационного сектора. В рамках ограничительных мер западные лизинговые компании должны были расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта и потребовать возврат самолетов. 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что по сути означало невозможность выполнять полеты.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским компаниям присваивать иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Согласно документу, авиакомпаниям предоставлено право регистрировать права на подобные лайнеры с целью использовать их на внутренних линиях. Данное решение принято в рамках антисанкционных мер, говорится в пояснительной записке к закону.

Национализированные таким образом самолеты могут продолжать эксплуатироваться на внутренних линиях, в международных аэропортах они могут быть арестованы по запросу лизинговых компаний.