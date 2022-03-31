Чт, 31.03.2022
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Выявлено 2005 новых случаев Covid-19, умерли 8 человек
В больницах - 880 человек

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2005 новых случаев Covid-19, получены данные о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:​

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

5 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 640 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1365 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1997,7 случая.

Всего вчера было сделано 7443 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 26,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 798 895 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 904 до 880 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 98 пациентов с коронавирусом, выписаны 103 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 359 человек, из них у 331 среднетяжелое течение заболевания, 28 человек - в тяжелом состоянии.

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