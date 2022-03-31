Выявлено 2005 новых случаев Covid-19, умерло 8 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2005 новых случаев Covid-19, получены данные о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2005 новых случаев Covid-19, получены данные о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
5 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 640 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1365 человек был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1997.7 случая.
Всего вчера было сделано 7443 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 26.9%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 798 895 жителей Латвии.
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