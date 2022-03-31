Чт, 31.03.2022
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Сергей Надал, мэр Тернополя

Выявлено 2005 новых случаев Covid-19, умерло 8 человек

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2005 новых случаев Covid-19, получены данные о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:​

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

5 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 640 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1365 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1997.7 случая.

Всего вчера было сделано 7443 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 26.9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 798 895 жителей Латвии.

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