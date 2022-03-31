Выявлено 2005 новых случаев Covid-19, умерло 8 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

5 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 640 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1365 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1997.7 случая.

Всего вчера было сделано 7443 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 26.9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 798 895 жителей Латвии.