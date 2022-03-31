Два сенатора США предлагают законопроект об укреплении сотрудничества со странами Балтии

Они предложили консолидировать усилия Балтийской инициативы по безопасности и создать дополнительную инициативу в Госдепе США.

По словам Дика Дурбина эти усилия укрепят безопасность и экономическое сотрудничество США со странами Балтии по мере продолжения российского вторжения в Украину и эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

В Закон о государственной обороне на 2022 год включено предложение Дурбина о поддержке Балтийской инициативы безопасности а также включено выделение 180 миллионов долларов США (приблизительно 162 миллиона евро) на Балтийскую инициативу по безопасности.

"У меня не только прочные личные связи с регионом, но страны Балтии являются ключевыми партнерами НАТО в укреплении демократических ценностей за рубежом", - отметил Дурбин в Сенате на этой неделе.

"Наш законопроект не позволяет России расширять войну на территории НАТО, укрепляет наше партнерство со странами Балтии и повышает их возможности как важнейших союзников на восточном фланге НАТО", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что продолжает решительно поддерживать страны Балтии, которые пытаются противостоять российской агрессии и экономическому давлению Китая.

"Три балтийских государства были образцом подражания для союзников по НАТО, выделяя более 2% ВВП на оборону, сражаясь вместе с американскими войсками в различных миссиях и предоставляя ценный опыт в области киберзащиты и по вопросам энергетической безопасности", - сказал Дурбин.

"Страны Балтии в течение многих лет предупреждали о характере путинского режима и были одними из первых, кто оказал критически важную военную помощь Украине", - указал сенатор, призывая к окончательному заполнению стратегических трещин на восточном фланге НАТО.

"Опыт Украины показывает, что Владимир Путин не реагирует на предупреждения или сигналы, поэтому для сдерживания необходимы сильные военные возможности на местах", - подчеркнул Дурбин.