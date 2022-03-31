Рижская дума возьмет в долг на проектирование строительных работ Земитанского моста
Рижская дума сегодня решила занять 597 353 евро на проектирование строительных работ Земитанского моста.
Рижская дума сегодня решила занять 597 353 евро на проектирование строительных работ Земитанского моста.
Кредит планируется взять в Государственной кассе.
Как указано в информации для депутатов Рижской думы, разработка проекта строительства Земитанского моста может стоить до 702 768 евро.
Кредит надо погасить в течение десяти лет с отсрочкой платежа основного долга до трех лет.
RUS TVNET уже сообщал, что Рижское самоуправление планирует улучшить общественный транспорт, велосипедное и пешеходное движение на мосту.
Для проекта строительства моста были поставлены три цели развития проекта. Предназначен для предотвращения повреждения конструкций, обеспечения несущей способности, долговечности, функциональности и эстетики моста. Кроме того планируется повысить безопасность и организацию движения, а также модернизировать его в соответствии с требованиями современного общества - интеграция велосипедной инфраструктуры, совершенствование пешеходного и общественного транспорта.
Строительство Земитанского моста планируется начать в 2023 году и завершить в 2025 году.
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