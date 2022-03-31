Рижская дума возьмет в долг на проектирование строительных работ Земитанского моста

Кредит ​планируется взять в Государственной кассе.

Как указано в информации для депутатов Рижской думы, разработка проекта строительства Земитанского моста может стоить до 702 768 евро.

Кредит надо погасить в течение десяти лет с отсрочкой платежа основного долга до трех лет.

RUS TVNET уже сообщал, что Рижское самоуправление планирует улучшить общественный транспорт, велосипедное и пешеходное движение на мосту.

Для проекта строительства моста были поставлены три цели развития проекта. Предназначен для предотвращения повреждения конструкций, обеспечения несущей способности, долговечности, функциональности и эстетики моста. Кроме того планируется повысить безопасность и организацию движения, а также модернизировать его в соответствии с требованиями современного общества - интеграция велосипедной инфраструктуры, совершенствование пешеходного и общественного транспорта.

Строительство Земитанского моста планируется начать в 2023 году и завершить в 2025 году.