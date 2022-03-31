Чт, 31.03.2022
Я просто подошел к Путину на банкете в Бухаресте и познакомился: "Я Валдис Затлерс, президент Латвии. Я думаю, нам стоило бы поговорить об отношениях наших соседских стран". Это для него было сюрпризом! Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Ассоциация нашла плюсы в повышении цены на топливо

Заправочная станция на ул.Краста, в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Повышение цен на топливо может, наконец, подтолкнуть латвийцев к переходу на более экономичные и более подходящие для Латвии автомобили, заявил агентству LETA председатель правления Автоассоциации Андрис Кулбергс.

В настоящее время в Латвии большинство людей покупают внедорожники, которые по определению потребляют больше топлива. По мнению Кулбергса, людям потребуется некоторое время, чтобы понять, что нынешние затраты на топливо будут долгосрочными.

"Нам придется жить с ценой на топливо от двух до трех евро за литр. Может быть, это, наконец, подтолкнет латвийцев к переходу на более экономичные и экологичные автомобили", - сказал Кулбергс.

На вопрос, может ли на латвийский авторынок повлиять то, что дизельное топливо стало дороже бензина, глава Автоассоциации ответил утвердительно.

По мнению Кулбергса, использовать дизельные автомобили в Латвии нелогично, потому что ездить приходится не настолько далеко, чтобы дизель мог себя оправдать, кроме того, такие автомобили чаще ломаются и дороже в ремонте.

"Латвийский покупатель очень эмоционален и готов на многое, чтобы меньше платить на заправке. Латвийский покупатель не смотрит в будущее и не всегда рационален", - сказал Кулбергс, добавив, что рост цен на топливо внесет в покупку автомобилей "элемент рациональности".

Также он допускает, что люди начнут больше пользоваться общественным транспортом и думать об альтернативных способах передвижения в городах.

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