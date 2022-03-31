Ассоциация нашла плюсы в повышении цены на топливо

В настоящее время в Латвии большинство людей покупают внедорожники, которые по определению потребляют больше топлива. По мнению Кулбергса, людям потребуется некоторое время, чтобы понять, что нынешние затраты на топливо будут долгосрочными.

"Нам придется жить с ценой на топливо от двух до трех евро за литр. Может быть, это, наконец, подтолкнет латвийцев к переходу на более экономичные и экологичные автомобили", - сказал Кулбергс.

На вопрос, может ли на латвийский авторынок повлиять то, что дизельное топливо стало дороже бензина, глава Автоассоциации ответил утвердительно.

По мнению Кулбергса, использовать дизельные автомобили в Латвии нелогично, потому что ездить приходится не настолько далеко, чтобы дизель мог себя оправдать, кроме того, такие автомобили чаще ломаются и дороже в ремонте.

"Латвийский покупатель очень эмоционален и готов на многое, чтобы меньше платить на заправке. Латвийский покупатель не смотрит в будущее и не всегда рационален", - сказал Кулбергс, добавив, что рост цен на топливо внесет в покупку автомобилей "элемент рациональности".

Также он допускает, что люди начнут больше пользоваться общественным транспортом и думать об альтернативных способах передвижения в городах.