Чт, 31.03.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Последний день марта будет солнечным

Одуванчики. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

31 марта, в Латвии будет в основном солнечным, но местами в Курземе и Видземе пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Ветер слабый. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.

В Риге март закончится сухой и солнечной погодой, слабый юго-западный ветер сменится северным. Температура воздуха повысится до +4 градусов, на побережье не выше +2.

Погоду определяет область повышенного давления. Ожидается магнитная буря, поэтому вечером после наступления темноты можно будет увидеть северное сияние.

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