Последний день марта будет солнечным
31 марта, в Латвии будет в основном солнечным, но местами в Курземе и Видземе пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
31 марта, в Латвии будет в основном солнечным, но местами в Курземе и Видземе пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Ветер слабый. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.
В Риге март закончится сухой и солнечной погодой, слабый юго-западный ветер сменится северным. Температура воздуха повысится до +4 градусов, на побережье не выше +2.
Погоду определяет область повышенного давления. Ожидается магнитная буря, поэтому вечером после наступления темноты можно будет увидеть северное сияние.
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