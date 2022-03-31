ФОТО: Пресс-фото

Как ни печально признавать, но люди болеют раком все чаще. В Европейском союзе каждые девять секунд диагностируется новый случай рака. Специалисты прогнозируют, что до 2035 года заболеваемость раком может даже удвоиться и затронуть вплоть до 40% жителей ЕС, ставя под угрозу не только их здоровье, но и финансовое положение. Страх перед раком можно существенно ослабить, вовремя позаботившись о финансовой защите. С этого года в Латвии доступна первая цифровая платформа страхования онкологических заболеваний www.oncodrop.lv, предлагаемая страховой компанией Compensa Life.

Расходы – многие тысячи евро

Количество случаев рака растет не только в ЕС, но и в Латвии: по данным SPKC, каждый год в нашей стране обнаруживаются около 11 000 новых онкологических заболеваний и в среднем 6000 человек умирают от рака. Сегодня жителей Латвии чаще всего поражает рак кожи, простаты, груди, бронхов и легких, а также кишечника.

К счастью, мы живем не в прошлом, когда диагноз “рак” был едва ли не смертным приговором! В наши дни со многими видами рака медицина научилась эффективно бороться, задерживая развитие недуга и обеспечивая длительную и полноценную жизнь. С каждым годом совершенствуются методы лечения, внедряются инновативные медикаменты.

Разумеется, большое значение имеет и профилактика рака – отказ от вредных привычек, правильное питание, активный образ жизни. И все же это не гарантирует, что с раком не придется столкнуться. В значительной части случаев заболевание раком неподвластно человеку и обусловлено врожденностью или накопленными за время жизни клеточными мутациями. К сожалению, новейшие, наиболее эффективные методы лечения рака часто не оплачиваются государством и могут стоить человеку многие тысячи и даже десятки тысяч евро.

Что предлагает страхование Oncodrop.lv?

Страхование онкологических заболеваний, доступное на сайте www.oncodrop.lv, позволяет легко приобрести страховой полис на 5 лет любому взрослому в возрасте от 18 до 65 лет. К тому же этот полис защищает также несовершеннолетних детей застрахованного.

Договор страхования заключается на 5 лет с возможностью продления. Страховую сумму, выплачиваемую в случае онкологического заболевания, каждый выбирает сам, исходя из финансовых возможностей – 10, 20, 30 или 50 тысяч евро.

Ежемесячный платеж по полису, или страховая премия рассчитывается индивидуально – чем моложе человек, тем меньше он платит. Например, если в возрасте 35 лет выбрать страхование от рака с покрытием 10 000 евро, ежемесячный платеж, или полисная премия составит 4,20 евро, показывают расчеты калькулятора Oncodrop.lv.

ФОТО: Пресс-фото

Сколько стоит страхование от рака, каждый может легко выяснить с помощью цифрового калькулятора Oncodrop.lv.

Важно, что возмещение выплачивается и при раннем обнаружении рака, когда лечение наиболее эффективно. Если диагностирована неинвазивная опухоль (раковые клетки не распространились), выплачиваются 10% предусмотренной договором суммы страхования, а в случае инвазивной опухоли предусмотренная договором сумма выплачивается полностью.

Бонус – заключение ведущих онкологических центров мира

Особым преимуществом страхования “Oncodrop” в случае заболевания служит бесплатное получение независимого медицинского заключения, или так называемого второго мнения (англ. - second opinion) от специалистов ведущих онкологических центров мира о диагнозе и рекомендуемом лечении. Заключение на латышском языке удаленно готовит партнер Compensa Life – международная компания “MediGuide” (США), действующая более чем в 60 странах. К тому же застрахованные клиенты получат возможность консультироваться с врачами, вынесшими заключение.

“Compensa Life первым из страховых обществ предложило в Балтии страхование от рака в новом, современном формате – полностью цифровом, на особой онлайн платформе Oncodrop.lv, где любой человек с компьютера или смартфона может в несколько касаний удобно заключить страховой договор без бумаг и посещения филиала страховщика,” рассказывает Виктор Густсонс, руководитель латвийского филиала и член правления Compensa Life.

К неприятным “побочным явлениям” онкологических заболеваний относятся страх, тревога и неясное будущее. Пока врачи будут заботиться о диагностике, лечении и уходе, страхование Compensa Life поможет позаботиться о душевном покое и для себя, и для семьи!

ФОТО: Пресс-фото