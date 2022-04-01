Туристические объекты в Латвии, которые жители Украины могут посетить бесплатно

Рундальский дворец

"В знак поддержки гражданского населения Украины, прибывшего в Латвию по причине военного конфликта, развязанного Российской Федерацией, Рундальский дворец-музей приглашает бесплатно посетить музей и французский сад", - сказано на официальной странице Рундальского дворца.

Рундальский дворец - один из наиболее значительных памятников архитектуры Латвии. Он был построен по проекту архитектора итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли для фаворита российской императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Бирона.

Дворец возводился в период с 1736 по 1740 гг. Большая часть интерьеров была создана с 1764 по 1768 год.

ФОТО: https://www.facebook.com/RundalePalace/

Граждане Украины и члены их семей могут получить бесплатный входной билет, предъявив в кассе документ, удостоверяющий личность.

Как добраться?

Рундальский дворец находится в поселке Пилсрундале, что в 12 км от города Бауска, в 50 км от города Елгава и примерно в 80 км от Риги.

Из Риги через Бауску: по шоссе A7 до Бауски, от Бауски до Пилсрундале - по дороге P103.

Из Риги через Елгаву: по дороге A8 до Елгавы, от Елгавы - по дороге A8 до Элеи, от Элеи - по дороге P103 до Пилсрундале.

Общественный транспорт: автобус Рига - Бауска, дальше Бауска - Рундале - Свитене, Бауска - Елгава (через Элею или Яунсвирлауку), Бауска - Добеле, Бауска - Берстеле.

Время работы Рундальского дворца-музея можно посмотреть здесь.

Терветский природный парк

Терветский природный парк - прекрасное место отдыха для семей с детьми и любителей необычных мест.

ФОТО: https://www.facebook.com/LVMTervete

Здесь можно найти деревянные скульптуры персонажей из сказок латышской писательницы Анны Бригадере, тропы для прогулок, мостики через древнюю реку Тервете, а также смотровую вышку. В "лесу гномов" и "лесу сказок" можно встретиться с гномами и Спридитисом (знаменитым героем латышских сказок).

Также в парке находится деревня гномов и целый городок гномов под названием "Чиекури" с яркими тематическими домиками.

ФОТО: https://www.facebook.com/LVMTervete

В парке обустроены места для отдыха - с навесами, качелями, лабиринтами, деревянным замком и эстрадой.

Для получения бесплатного билета гражданин Украины должен показать в кассе удостоверяющий личность документ, выданный в Украине.

Время работы - с 9:00 до 17:00.

Как добраться?

Природный парк находится в 78 км от Риги, добраться можно по шоссе A8 и P95.

Адрес: Tērvetes sils, Терветская волость, Добельский край.

Покайнский лес

Покайнский лес является необычной туристической достопримечательностью Латвии благодаря своему загадочному настроению. Это живописное место с крутыми холмами, глубокими долинами и лесными насаждениями разного вида и возраста. Однако самым необычным в этом лесу являются нагромождения камней разного размера.

ФОТО: https://www.facebook.com/LVMpokaini