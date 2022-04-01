Туристические объекты в Латвии, которые жители Украины могут посетить бесплатно

Больше 8 тысяч украинских беженцев приехали в Латвию, спасаясь от войны в своей стране. Поддержку украинцам выразили не только латвийцы и латвийские компании, но и многие туристические объекты. Собрали места, которые граждане Украины могут посетить бесплатно. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным местам в Латвии.
Рижский зоопарк
Одним из первых туристических мест, которые открыли свои двери для украинских беженцев, стал Рижский зоопарк.
В Рижском зоопарке можно найти более 300 видов животных, и добраться до него не так сложно, поэтому этот вариант подходит для тех, кто хочет провести свободное время в столице.
Беженцы из Украины и их близкие могут получить бесплатные билеты в Рижский зоопарк при регистрации в Рижском центре поддержки беженцев (ул. Калькю, 1).
Общественный транспорт: до зоопарка можно доехать на трамвае № 11, автобусе № 9 и автобусе № 48.
Если вы решили посетить Рижский зоопарк, то советуем заглянуть и в Межапарк - большой лесной парк, который находится на берегу озера Кишэзерс. Это одно из любимых мест отдыха рижан. Здесь можно найти детские игровые площадки, Большую эстраду, строительство которой было завершено в сентябре 2021 года, покататься на велосипедах или роликах, погулять по парку и отдохнуть на берегу озера.
"В знак поддержки гражданского населения Украины, прибывшего в Латвию по причине военного конфликта, развязанного Российской Федерацией, Рундальский дворец-музей приглашает бесплатно посетить музей и французский сад", - сказано на официальной странице Рундальского дворца.
Рундальский дворец - один из наиболее значительных памятников архитектуры Латвии. Он был построен по проекту архитектора итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли для фаворита российской императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Бирона.
Дворец возводился в период с 1736 по 1740 гг. Большая часть интерьеров была создана с 1764 по 1768 год.
Граждане Украины и члены их семей могут получить бесплатный входной билет, предъявив в кассе документ, удостоверяющий личность.
Как добраться?
Рундальский дворец находится в поселке Пилсрундале, что в 12 км от города Бауска, в 50 км от города Елгава и примерно в 80 км от Риги.
Из Риги через Бауску: по шоссе A7 до Бауски, от Бауски до Пилсрундале - по дороге P103.
Из Риги через Елгаву: по дороге A8 до Елгавы, от Елгавы - по дороге A8 до Элеи, от Элеи - по дороге P103 до Пилсрундале.
Общественный транспорт: автобус Рига - Бауска, дальше Бауска - Рундале - Свитене, Бауска - Елгава (через Элею или Яунсвирлауку), Бауска - Добеле, Бауска - Берстеле.
Время работы Рундальского дворца-музея можно посмотреть здесь.
Терветский природный парк
Терветский природный парк - прекрасное место отдыха для семей с детьми и любителей необычных мест.
Здесь можно найти деревянные скульптуры персонажей из сказок латышской писательницы Анны Бригадере, тропы для прогулок, мостики через древнюю реку Тервете, а также смотровую вышку. В "лесу гномов" и "лесу сказок" можно встретиться с гномами и Спридитисом (знаменитым героем латышских сказок).
Также в парке находится деревня гномов и целый городок гномов под названием "Чиекури" с яркими тематическими домиками.
В парке обустроены места для отдыха - с навесами, качелями, лабиринтами, деревянным замком и эстрадой.
Для получения бесплатного билета гражданин Украины должен показать в кассе удостоверяющий личность документ, выданный в Украине.
Время работы - с 9:00 до 17:00.
Как добраться?
Природный парк находится в 78 км от Риги, добраться можно по шоссе A8 и P95.
Покайнский лес является необычной туристической достопримечательностью Латвии благодаря своему загадочному настроению. Это живописное место с крутыми холмами, глубокими долинами и лесными насаждениями разного вида и возраста. Однако самым необычным в этом лесу являются нагромождения камней разного размера.
В лесном массиве расположены каменные нагромождения Покайню - груды, кучи, насыпи камней, каменные реки. Именно из-за них лес оброс необычными теориями.
В лесу оборудованы тропы протяженностью 15 км. Это идеальное место для тех, кто любит уединенные прогулки на природе.
Для получения бесплатного билета гражданин Украины должен показать в кассе удостоверяющий личность документ, выданный в Украине.
Как добраться?
Покайнский лес находится в 13 км от города Добеле в направлении Иле (примерно в 90 км от Риги).