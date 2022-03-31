Чт, 31.03.2022
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Сергей Надал, мэр Тернополя

За день в ДТП пострадали 13 человек

Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В среду, 30 марта, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего вчера в Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них в Риге. В 12 авариях были пострадавшие.

Составлено 507 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 15 за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два за вождение после употребления наркотиков и 187 за превышение скорости.

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