За день в ДТП пострадали 13 человек
В среду, 30 марта, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В среду, 30 марта, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Всего вчера в Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них в Риге. В 12 авариях были пострадавшие.
Составлено 507 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 15 за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два за вождение после употребления наркотиков и 187 за превышение скорости.
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